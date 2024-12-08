Жители Алтайского края потратят на новогодний стол от 8 до 10 тысяч рублей

В эту же сумму обойдется праздник и жителям большинства других регионов России В Алтайском крае стоимость продуктов к новогоднему застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).