Экс-премьер Украины Азаров: США подыскивают замену Зеленскому

США убедились в неэффективности президента Украины Владимира Зеленского и начали искать ему замену. О том, будут ли в следующем году на Украине выборы и кто может прийти на смену Зеленскому, «Известиям» рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
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