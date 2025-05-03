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Солдаты ВСУ примут участие в параде ко дню окончания Второй мировой войны

Солдаты ВСУ примут участие в параде ко дню окончания Второй мировой войны

Этот парад состоится 8 мая в ЛондонеУчастие украинского контингента станет символом «глобальной поддержки их продолжающейся борьбы за свободу против России», цитирует Reuters британского министра обороны Хили.

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