Солдаты ВСУ примут участие в параде ко дню окончания Второй мировой войны

Этот парад состоится 8 мая в ЛондонеУчастие украинского контингента станет символом «глобальной поддержки их продолжающейся борьбы за свободу против России», цитирует Reuters британского министра обороны Хили.
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