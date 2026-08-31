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«Дочь-подросток хочет носить каблуки: запретить или разрешить?»

«Дочь-подросток хочет носить каблуки: запретить или разрешить?»

На вопрос отвечает детский ортопед «Дочери 12 лет, с завистью смотрит на мои туфли-лодочки на шпильке и все чаще заводит речь о том, что хочет носить каблуки.

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