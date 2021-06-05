"Русагро" испортило плодородный слой на используемых землях в Михайловском районе

"Русагро" испортило плодородный слой на используемых землях в Михайловском районе

Федеральный агрохолдинг "Русагро", cтроящий свиноводческий комплекс в Приморье, уличен в нарушении земельного законодательства.

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