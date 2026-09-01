В Чувашии оперативники уголовного розыска задержали курьера телефонных мошенников, подозреваемого в хищении у пенсионерки порядка 3 млн рублей

72-летнюю жительницу города Чебоксары обманули по известной схеме – начиная с «заменой домофона», заканчивая звонками «представителей» госуслуг, финмониторинга и правоохранительных органов.
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