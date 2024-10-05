НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

119 подписчиков

Пять автомобилей телевизионной сети Петербурга отправят в зону СВО

Пять автомобилей телевизионной сети Петербурга отправят в зону СВО

Ранее машины служили для нужд петербургской телебашни Российская телевизионная и радиовещательная сеть передала Народному фронту пять автомобилей для отправки на передовую, сообщает пресс-служба петербургского исполкома в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх