Пять автомобилей телевизионной сети Петербурга отправят в зону СВО

Ранее машины служили для нужд петербургской телебашни Российская телевизионная и радиовещательная сеть передала Народному фронту пять автомобилей для отправки на передовую, сообщает пресс-служба петербургского исполкома в своем телеграм-канале.
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