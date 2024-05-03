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Фильм о конфликте Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна спродюсирует Эмма Стоун

Фильм о конфликте Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна спродюсирует Эмма Стоун

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Нэйтан Филдер («Проклятие») и студия A24 объединятся для создания шахматной драмы, сообщает The Hollywood Reporter.

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