КНДР вновь запустила мусорные воздушные шары в сторону Южной Кореи

Воздушные шары, предположительно с мусором, запустила КНДР в сторону Южной Кореи, сообщила 7 октября мэрия Сеула В прошлый раз КНДР запускала мусорные воздушные шары в сторону Южной Кореи 4 октября, это была 24-я акция Пхеньяна по отправке мусора в Сеул.
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