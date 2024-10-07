КНДР вновь запустила мусорные воздушные шары в сторону Южной Кореи

Воздушные шары, предположительно с мусором, запустила КНДР в сторону Южной Кореи, сообщила 7 октября мэрия Сеула В прошлый раз КНДР запускала мусорные воздушные шары в сторону Южной Кореи 4 октября, это была 24-я акция Пхеньяна по отправке мусора в Сеул.