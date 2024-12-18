❗️🗺Завершена зачистка т.н. "котла" к югу от Курахово, где сотни украинских военных оказались в окружении.
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❗️🗺Завершена зачистка т.н. "котла" к югу от Курахово, где сотни украинских военных оказались в окружении.