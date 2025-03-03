Ранняя весна и аномалии лета: синоптики озвучили прогноз погоды на 2025 год

Синоптики опубликовали свой прогноз погоды на 2025 год, и он обещает быть весьма необычным. В начале весны ожидается аномально теплая погода, что может положительно сказаться на раннем цветении растений и пробуждении природы.
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