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Воронежские новости

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Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и внедорожника под Калачом в Воронежской области

Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и внедорожника под Калачом в Воронежской области

Смертельная авария произошла накануне около 17:50 на 64-м километре дороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в Калачеевском районе.

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