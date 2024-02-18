Песков: Путин получил три доклада об освобождении Авдеевки от Шойгу и Герасимова

Информацию о ходе освобождения Авдеевки президент России Владимир Путин получал регулярно. С первыми докладами министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выступили перед главой государства в 04:00 17 февраля.
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