Социальный или негосударственный пенсионный фонд – сделать выбор нужно до 1 декабря

До 1 декабря жители Карелии могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями. Отделение Социального фонда по Республике Карелия напоминает, что средства пенсионных накоплений формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, у всех участников программы государственного софинансирования и у тех, кто направил материнский капитал на накопительную пенсию.