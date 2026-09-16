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TRENDYMEN

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Самая богатая династия мира. Многие ошибочно считают, что это Ротшильды

Самая богатая династия мира. Многие ошибочно считают, что это Ротшильды

За пределами громких имен из публичных рейтингов Forbes — вроде Илона Маска, Бернара Арно или Джеффа Безоса — существует иной, куда более закрытый слой богатства.

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Сергей Ковалев

открыл Америку! "деньги любят тишину", эти "владельцы пароходов" не на виду, о них не пишет Forbes, их область обитания за "занавесом" видимых фигур, которые по сути куклы в руках кукловодов. поколениям перестали преподавать М-Л, дабы легче было управлять людьми, не владеющими диалектическим материализмом, не знающими истоков и развития частного капитала. но своих детишек в своих "Лигах Плюща", например, они этому  обучают. ибо а как управлять гоями, не зная основ присвоения ..?