Самая богатая династия мира. Многие ошибочно считают, что это Ротшильды

За пределами громких имен из публичных рейтингов Forbes — вроде Илона Маска, Бернара Арно или Джеффа Безоса — существует иной, куда более закрытый слой богатства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Китае BMW стоит...
- В Китае BMW стоит...
- На гербе СССР 14 ...
открыл Америку! "деньги любят тишину", эти "владельцы пароходов" не на виду, о них не пишет Forbes, их область обитания за "занавесом" видимых фигур, которые по сути куклы в руках кукловодов. поколениям перестали преподавать М-Л, дабы легче было управлять людьми, не владеющими диалектическим материализмом, не знающими истоков и развития частного капитала. но своих детишек в своих "Лигах Плюща", например, они этому обучают. ибо а как управлять гоями, не зная основ присвоения ..?
А Путин?
Честно болших денег не заработтать...ЭТО ВОРЫ И МОШЕННИКИ...Тем более такие как банкиры...РОТШИЛЬДЫ...РОКФЕЛЛЕРЫ... И МОРГАНЫ...