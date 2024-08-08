Семья из России вложилась в убитую квартиру в доме 1887 года. И вот что из этого вышло

Жилье в исторических домах — хорошая инвестиция. Такие квартиры всегда будут в цене. Только нужно приложить немало усилий (физических и финансовых), чтобы такая квартира превратилась в уютное семейное гнездышко.
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