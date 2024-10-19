ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не довели этот закон об иноагентах до ума, ох не довели. По делу следовало бы вместе с присвоением почётного статуса человека, работающего на деньги другого государства целенаправленно, методично и зачастую злонамеренно против собственной страны, конфисковывать всё его имущество на территории той страны, против которой он работает, то бишь его бывшей Родины.
Статус и Закон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Василий Коликов
Да и сам статус надо доработать и развить. Этап 1 - иноагент (получает деньги из-за рубежа, но деятельность не подпадает под статьи УК) и Этап 2 - активный иноагент (враг общества. Или враг народа..)
Ответить
11 час.
Людмила Фирстова
Василий, так это есть в УК РФ
Ответить
10 час.
ВАРЯГ РУС
Вот они "величайшие" патриоты из патриотов. На какой ряд не посмотришь, а там одни только "мы ...усские". "Самых" "самых" надо знать в лицо.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии