Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    Вот они "величайшие" патриоты из патриотов. На какой ряд не посмотришь, а там одни только "мы ...усские". "Самых" "са...Статус и Закон
  • В С
    Этому крысёнышу забить кол в жопу и подвесить за одну ногу , чтобы дольше подыхал. И , неприменно, на майдане нэзалэж...Почему глава кага...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Василий, так это  есть в УК РФСтатус и Закон

Статус и Закон

Статус и Закон

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не довели этот закон об иноагентах до ума, ох не довели. По делу следовало бы вместе с присвоением почётного статуса человека, работающего на деньги другого государства целенаправленно, методично и зачастую злонамеренно против собственной страны, конфисковывать всё его имущество на территории той страны, против которой он работает, то бишь его бывшей Родины.

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Да и сам статус надо доработать и развить. Этап 1 - иноагент (получает деньги из-за рубежа, но деятельность не подпадает под статьи УК) и Этап 2 - активный иноагент (враг общества. Или враг народа..)
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11 час.
Людмила Фирстова
Василий, так это  есть в УК РФ
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10 час.
ВАРЯГ РУС
Вот они &quot;величайшие&quot; патриоты из патриотов. На какой ряд не посмотришь, а там одни только &quot;мы ...усские&quot;. &quot;Самых&quot; &quot;самых&quot; надо знать в лицо.
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1 час.

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