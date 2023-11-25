Более четверти крупнейших российских компаний поменяли руководителей за 1,5 года

Почти 28% крупнейших российских компаний сменили своих генеральных директоров (CEO) в 2022 – первой половине 2023 года, следует из исследования «Российский индекс CЕO», проведенного консалтинговой группой КФР (в выборку вошли 105 крупнейших по капитализации российских компаний).