Более четверти крупнейших российских компаний поменяли руководителей за 1,5 года

Почти 28% крупнейших российских компаний сменили своих генеральных директоров (CEO) в 2022 – первой половине 2023 года, следует из исследования «Российский индекс CЕO», проведенного консалтинговой группой КФР (в выборку вошли 105 крупнейших по капитализации российских компаний).
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