ИТ-специалисты рассказали о ключевых факторах при выборе работы

Значительная часть ИТ-специалистов (42%) предпочитает работать в компаниях, занимающихся аутсорсингом, аутстаффингом, заказной разработкой и интеграцией, следует из исследования СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску работы «Зарплата.
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