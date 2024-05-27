Корнелиу Попович: слияние ГосУМ и ТУМ приведет к ликвидации других вузов

Бывший министр просвещения Корнелиу Попович заявил в эфире PLUS, что слияние ГосУМ и ТУМ приведет к ликвидации других университетов в стране, эмиграции молодежи в зарубежные вузы и перенаселению Кишинева, отмечает Noi.
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