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Папа и Жорж

Папа и Жорж

- Мама, папа, знакомьтесь, это Жорж! - сказала девушка и показала рукой куда-то в пол.- Дочка, это какой-то глист в скафандре, а не Жорж! – тихо произнес отец семейства.

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