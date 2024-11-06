- Мама, папа, знакомьтесь, это Жорж! - сказала девушка и показала рукой куда-то в пол.- Дочка, это какой-то глист в скафандре, а не Жорж! – тихо произнес отец семейства.
Папа и Жорж
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- Мама, папа, знакомьтесь, это Жорж! - сказала девушка и показала рукой куда-то в пол.- Дочка, это какой-то глист в скафандре, а не Жорж! – тихо произнес отец семейства.
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