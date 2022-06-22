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Роскосмос запустит миссию «Ковчег» перед тем, как начать на орбите сборку российской орбитальной станции

Роскосмос запустит миссию «Ковчег» перед тем, как начать на орбите сборку российской орбитальной станции

Пару недель тому назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96–98 градусов, что сильно отличается от наклонения орбиты МКС (51,6 градуса).

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