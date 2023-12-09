Корреспондент «Известий» рассказал об особенностях работы САУ «Малка»

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите Донбасса применяют самоходное артиллерийское орудие (САУ) «Малка», которое является модернизированной версия советского 203-миллиметрового орудия «Пион».
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