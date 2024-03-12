Из Челябинска в Душанбе пытались вывезти четыре миллиона рублей

Челябинская таможня не дала вывезти за границу 4 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 4 миллиона рублей сотрудники ведомства обнаружили у авиапассажира и его супруги, вылетавших рейсом Челябинск – Душанбе.