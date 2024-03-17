Инфекции, которые человек может подхватить от своей собаки Ирэн ОрлонскаяПрезидент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев обратил внимание собаководов на важность предотвращения возможного заражения опасными заболеваниями как со стороны животных, так и со стороны людей.