Инфекции, которые человек может подхватить от своей собаки Ирэн ОрлонскаяПрезидент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев обратил внимание собаководов на важность предотвращения возможного заражения опасными заболеваниями как со стороны животных, так и со стороны людей.
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