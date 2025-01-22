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Как будут работать пункты пропуска в Забайкалье на китайский Новый год?

Как будут работать пункты пропуска в Забайкалье на китайский Новый год?

Согласно информации, опубликованной 22 января в Telegram-канале правительства Забайкальского края, пограничные пункты пропуска на российско-китайской границе в регионе продолжат функционировать в штатном режиме во время празднования китайского Нового года.

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