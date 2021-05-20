КУРИНЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ по-корейски

Делаю эту закуску на все торжества. Рецепт, можно сказать, фирменный, семейный. Ингредиенты: куриные желудки лук репчатый чеснок соль перец соевый соус уксус Приготовление: Отварить 1 кг почищенных куриных желудков до мягкости (примерно 1,5 ч).