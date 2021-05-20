Вкус жизни

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КУРИНЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ по-корейски

КУРИНЫЕ ЖЕЛУДОЧКИ по-корейски

Делаю эту закуску на все торжества. Рецепт, можно сказать, фирменный, семейный. Ингредиенты:  куриные желудки  лук репчатый  чеснок  соль  перец  соевый соус  уксус Приготовление: Отварить 1 кг почищенных куриных желудков до мягкости (примерно 1,5 ч).

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