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Алкоголь - самая летучая жидкость. Стоит открыть пробку, и через 20 минут - пусто!

Алкоголь - самая летучая жидкость. Стоит открыть пробку, и через 20 минут - пусто!

Армянское радио спрашивают: - Чем отличается молодой холостяк от старого? Ответ армянского радио: - Молодой холостяк наводит порядок дома, чтобы пригласить даму, старый же приглашает даму, чтобы она навела порядок.

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