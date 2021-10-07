Москва-Анкара: более «сильный период» в отношениях двух стран отложен

В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате «лицом к лицу» с участием только переводчиков.
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