Мировое обозрение

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Москва-Анкара: более «сильный период» в отношениях двух стран отложен

Москва-Анкара: более «сильный период» в отношениях двух стран отложен

В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате «лицом к лицу» с участием только переводчиков.

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