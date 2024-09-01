Трезвый День Знаний: Запрет на продажу алкоголя 1 и 2 сентября 2024 года Ирэн Орлонская2 сентября, в День знаний, в нескольких регионах России введут полный запрет или частичные ограничения на продажу алкоголя.
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