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Русская весна

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Мобильные операторы саботируют тыл: бойцы СВО рискуют остаться без связи

Мобильные операторы саботируют тыл: бойцы СВО рискуют остаться без связи

В пятницу информационное поле взорвала новость об ультиматуме сотовых компаний. Жадность мобильных операторов и нарушение ими законодательства грозит полностью парализовать работу банковской системы России с 15 октября.

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