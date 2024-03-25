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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Первые в России: в центре Перми хотят запретить парковку для электросамокатов

Первые в России: в центре Перми хотят запретить парковку для электросамокатов

В Перми на предстоящем пленарном заседании городской думы, которое состоится 26 марта, депутаты должны утвердить проект изменений в правила благоустройства, которые касаются ограничений на парковку для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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