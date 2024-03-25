Первые в России: в центре Перми хотят запретить парковку для электросамокатов

В Перми на предстоящем пленарном заседании городской думы, которое состоится 26 марта, депутаты должны утвердить проект изменений в правила благоустройства, которые касаются ограничений на парковку для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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