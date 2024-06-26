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В Петербурге с начала года с пьяных водителей собрали почти 15 млн рублей

В Петербурге с начала года с пьяных водителей собрали почти 15 млн рублей

Нарушителями чаще становились жители Московского, Красносельского и Кировского районов. С начала 2024 года в Петербурге с водителей, которые решили сесть пьяными за руль автомобиля, взыскали почти 15 млн рублей.

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VO
Vitya Ostap
Вот дураки это же 13 500 дитрлв водки
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