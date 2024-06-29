Белгидромет: на реках будет преобладать спад уровней воды.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках Беларуси будет преобладать спад уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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