Белгидромет: на реках будет преобладать спад уровней воды.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реках Беларуси будет преобладать спад уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.