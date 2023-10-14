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Закон и Порядок

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ХАМАС оценил позицию Путина по поводу конфликта с Израилем

ХАМАС оценил позицию Путина по поводу конфликта с Израилем

ХАМАС оценил позицию Путина и России по конфликту с Израилем ХАМАС приветствует попытки России прекратить «агрессию» против Палестины, неприятие российской стороны осады сектора Газа и нападений на гражданское население там, говорится в заявлении группировкиПалестинские беженцы, направляющиеся на юг сектора Газа (Фото: Ahmed Zakot / Reuters) ХАМАС ценит российскую позицию по вопросу арабо-израильского конфликта и усилия страны по его прекращению, сообщается в заявлении палестинской исламистской группировки в телеграм-канале.

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