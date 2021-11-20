Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям.
На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям.
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