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Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

Почему вновь вспыхнули бои между Арменией и Азербайджаном

На прошедшей неделе ВС Армении и Азербайджана снова решили попробовать на прочность друг друга. Вспыхнувшие боестолкновения удалось остановить только после вмешательства России, однако стороны все равно не были готовы к масштабным действиям.

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