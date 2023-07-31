Военное обозрение

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Нанесены ракетные удары по объектам противника в Кривом Роге

Нанесены ракетные удары по объектам противника в Кривом Роге

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о том, что «Россия готовится совершить массированный удар по Украине в ближайшее время».

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