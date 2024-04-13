Фердинанд назвал ван де Вена «Роллс-Ройсом» среди центральных защитников перед разгромом «Тоттенхэма» (0:4). Рио сказал в перерыве: «Даже у «Роллс-Ройса» возникают неполадки»

Лондонский клуб потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» в 33-м туре АПЛ (0:4). Перед началом матча бывший футболист «Манчестер Юнайтед» похвалил защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена: «Он настоящий «Роллс-Ройс» среди центральных защитников и может стать одним из лучших защитников мира».
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