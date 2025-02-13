Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Бьянка Цензори шокирована заявлениями Уэста и отказывается продолжать съемки

Бьянка Цензори шокирована заявлениями Уэста и отказывается продолжать съемки

Канье Уэст столкнулся с очередным финансовым кризисом. После новых антисемитских заявлений Канье Уэста Бианка Цензори оказалась настолько потрясена, что отказалась продолжать съемки их совместного фильма, сообщает Daily Mail.

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