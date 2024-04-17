Сегодня в Астраханской области без электричества окажутся жители 4 городов и 9 поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В среду, 17 апреля, в плановом отключении электричества находятся 13 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 08:00 до 17:00, с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.