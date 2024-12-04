WSJ: Трамп может выдвинуть главу Флориды Десантиса на пост главы Пентагона

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, который ранее был выдвинут на пост главы Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии