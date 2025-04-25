Протоиерей Георгий Новиков: "Любовь и молитва — это единственные пути к примирению"

Церковь не может оставаться в стороне от страданий людей, особенно в такие времена, как война. Об этом заявил протоиерей Георгий Новиков в эфире программы «Без галстуков», комментируя военный конфликт в Украине.
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