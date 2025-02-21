‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 февраля — день, полный неожиданных возможностей и потенциальных вызовов, благоприятен для путешествий и новых впечатлений В целом, день обещает быть насыщенным и интересным, если проявить гибкость, но не перегибать.
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