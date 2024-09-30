Новак: РФ готова сотрудничать в сфере энергетики с США и другими странами

Россия открыта для сотрудничества в сфере энергетики с любыми странами, в том числе с США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия", передает РИА Новости.
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