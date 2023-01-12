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Эрик Кантона: «При Фергюсоне «МЮ» был главным клубом мира и мог подписать кого угодно. Сейчас лучшие не поедут в «Юнайтед» – они хотят побеждать»

Экс-форвард Эрик Кантона оценил привлекательность «Манчестер Юнайтед» для топ-игроков. «Если во времена Алекса Фергюсона клуб хотел подписать футболиста, даже одного из лучших в мире, он был готов перейти, потому что команда выигрывала и в Англии, и в Европе.

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