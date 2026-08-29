Родился в семье простых заводчан, заставил восхищаться великого Тарасова, впечатлил Запад. Легенда ЦСКА Иванов

«Защитник штангистского сложения, с конькобежной скоростью и много забивающий».Эдуард Иванов был одним из лучших защитников своего поколения и стал олимпийским чемпионом, войдя в историю Игр как первый игрок обороны, которому вручили приз лучшего нападающего турнира.