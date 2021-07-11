У нас не самая худшая медицина - бывает и хуже

Темы дняУ нас не самая худшая медицина - бывает и хуже Анастасия Миронова Все чаще встречаю истории людей, живущих в странах с платной или очень хитрой бесплатной медициной.Вернуться к статье5011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAleksandr Valerevich BogomolovРегина,всё правильно написали. Тот кто это писал такую напарол сладостную туфту о нашей медицине. Да когда то была она прекрасная,но спасибо нам и нашим благодетелям которые влезли в этот капитализм. Теперь всё измеряется шуршание фантиков. У меня половинка ушла в том году от диабета,но перед ним на ногах перенесла микроинсульт. И что интересно. Врачи даже не прегласили на обследование. Я тоже имел эту пакость,но у меня в тяжёлом состояние было. Может поэтому то я и жив. Ведь сразу в больницу попал. А у неё только в карточку написали и тишина. Вот она наша медицина. Так что захотели то и получаем.Людмила Хурамшина (Стародубцева)Когда это у нас была прекрасная медицина? Вы хотели сказать"бесплатная", но та медицина которая у нас была тогда и сейчас бесплатная, а то и лучше.Татьяна БраунА у меня свата сразу забрали в больницу просто с подозрением на инсульт. Причем тоже сразу сделали все необходимые рентгены, снимки и т.п. Инсульт не подтвердился, но в больницу положили-наблюдают. И это при том, что наш маленький городок находится по ковиду в "красной" зоне. Так что не надо все под одну гребенку стричь.Валера ЮшковА финны к нам едут зубы лечить.Сергей МикульскийКонечно у нас не самая худшая медицина, ведь есть же ещё Африка и страны, где всех шаман лечит!Юрий СкрипилевНести подобную хрень может только явно, мягко говоря, не совсем здоровый человек. Потому как нести подобную чушь может только шизик, хотя простите - нет, возможен и другой вариант - она просто нас держит за идиотов, хотя и этот вариант говорит за то что она не совсем здорова. В общем давайте скинемся и пусть обследуется хоть в Англии, хоть в России, на своё усмотрение, но уверен, что на любое обследование рванёт за кордон.LSLiudmila SolodkoЗачем Африка. Моя родственница в Лондоне лечилась 5 лет таблетками от боли, так врач прописал, а вернувшись домой прошла обследование и в апреле похоронили, рак последней стадии.Сергей МикульскийТак не фиг по Лондонам кататься. Хотя и в России было бы так же.Николай ПетровУ меня нашли рак в 2007-м. Через 20 дней (которые потребовались для получения подтверждения онкологии от краевого онкодиспансера и Ростовского НИИ онкологии) уже начали химию и облучение. Начали подготовку к операции. К счастью организм переборол онкологию. Медина у нас на порядок доступней и гуманнее чем в ЕС. Если что, в больницах благополучной Дании ,чистенько но бедненько. Я там бывал. Лечат в основном таблетками, которые в России без рецептов в любой аптеке продают. Слава аспирину.Сергей МикульскийРасстраивать Вас не стану.Николай ПетровЧем меня расстраивать ? Я всё вижу. Четыре года назад в нашей больнице не было ничего кроме рентгена. На УЗИ записывались за день. Сегодня там УЗИ в каждом отделении. Холтер , ждал три месяца. Сейчас их несколько комплектов. Очереди нет. Более того, поставили аппараты КТ и МРТ. Жалко, опять затопило цокольный этаж. Только год, как ремонт сделали. Я за 5 лет, 9 раз там лежал. Проблема только с медикаментами. Часто их нет. Но через дорогу аптека. Там есть. Лет 5 назад системы капельниц покупал. Копейки, но в больнице их нет.Сергей МикульскийЯ не про медицинское оснащение. Я про Вашу судьбу дальнейшую.Николай Петровbianka БелаяА как у вас с врачами? Главная проблема российского здравоохранения не столько в нехватке оборудования, в крупных городах заметного дефицита нет ( кроме тех моментов, когда клиент требует, чтобы ему сделали бесплатно МРТ всего организьма), а в нехватке врачей. Врачи из бесплатной медицины утекают ручьём, перерастающим в бурный поток. Бесплатность, которая обеспечивается жёсткой эксплуатацией врачей при унижении профессии, что превратилось уже не просто в тенденцию, а порядок вещей, ведет к тому, что врачи уходят в коммерческую медицину, или из профессии. Рабовладельческий строй ведь давно отменен.Николай ПетровС врачами, как везде. Примерно из 5 врачей, доверяю одному.bianka БелаяЭто , как везде и во всём. Я о физическом их наличии: у нас уже существуют населённые пункты, где выбирать не из кого, по причине отсутствия кого бы то ни было. Особенно врачей- специалистов. Но и на должности участкового терапевта кое- где работают фельдшера по причине отсутствия врачей. Хоть так.Николай ПетровВрачей хватает. Часто молодые лечат лучше старых.bianka БелаяВы просто в каком- то Эльдорадо живете, раз у вас хватает врачей. Радуйтесь, пока так.Николай ПетровЯ в Сочи живу.bianka БелаяА, ну в Сочи, Москве и СПб с врачами более- менее неплохо, как и сдругими специалистами в других областях. Туда и медицинские гастарбайтеры также стекаются, заполняя вакансии в гос.лечебных учреждениях. В этом легко убедиться, читая список работающих врачей: на одного с фамилией , заканчивающейся на ов, трое оглы, кызы, ян и т.д.Николай ПетровНу, так-то у нас армяне с грузинами, в многих больницах ведущие специалисты и реально грамотные врачи.bianka БелаяДело не в том. Я не говорю, что в бывших республиках нет хороших специалистов, просто это индикатор неблагополучия: когда местные не хотят занимать вакансии, потому что их не устраивают условия, приходят гастарбайтеры из бедных стран, у которых на родине ещё хуже. То есть, это признаки того, что бесплатное здравоохранение в нашей стране умирает. Не медицина: у нас не меньше талантливых и просто умелых врачей, чем где-то ещё,и даже с медицинским оборудованием в целом неплохо. Но система бесплатного здравоохранения умирает. Её нигде нет, потому что не может быть: медицина очень дорогая вещь, особенно там, где человеческая жизнь является дорогой. А бесплатность, основанная на рабском труде, долго существовать не может. Даже если законодательно утвердить рабство. Можно заставить человека мести улицы или копать рвы, но напрягать мозги, проявлять творчество насильно заставить невозможно, тем более, розгами.Это образ, если кто не понял.Николай ПетровЗаконодательно рабство было в СССР. Не хочешь работать, в тюрьму.bianka БелаяНо избирательного рабства лишь для некотрых профессий и тогда не было. Тут в чём фокус: если готовых врачей можно заставить работать под страхом тюрьмы ( только тогда отличий мало, ну распихают врачей по тюрьмам, в поликлиниках тогда их так и так не будет), но заставить молодёжь поступать и учиться в медвузах не заставишь.Людмила Хурамшина (Стародубцева)Не говорите глупостей. Он ещё вас переживет.ИИринаВот такая "идеология " у врагов коммунистов -"а вот в СССР было всё плохо ,а вот в 90-е было всё плохо ,а вот на Украине всё плохо ,а вот в других странах всё плохо , поэтому сейчас в России всё хорошо ".Николай ПетровВраги коммунистов, все, кроме коммунистов. Когда вы уже злобой захлебнётесь и сдохните. Надоели всем.BШBata шикельгруберКак на самом деле обстоят дела с медициной в любой стране ,знает лишь тот, кто живет в этой стране и сталкивался с необходимостью лечиться. В медицине очень силен человеческий фактор: один врач толковый и выпишет вам хорошее комплексное лечение, другой - полная бездарность, третий - откровенный хапуга и не лечит, а тянет деньги. В медицине все очень неоднозначно.bianka БелаяТочно так же, как и в любой области человеческой деятельности: один парикмахер сделает вам стильную стрижку, подобрав к форме вашего лица, другой просто обкорнает. Поэтому вы выбираете парикмахера и ходите исключительно к нему. Если, конечно, вашей целью и удовольствием не является скандальчик.Олег Гильмутдинов"У нас не самая худшая медицина - бывает и хуже". Всё относительно конечно. Однако такой ход мыслей это деградация сознания, лишающая стремления к лучшему. Именно поэтому главный аргумент властных ублюдочных паразитов для недовольных ей: "Что хотите вернуться в лихие 90-е?...". Если внедрить в сознание мысль "Лишь-бы не было войны", то война обязательно случится. Долго так говорили и вот вам новая глобальная ублюдочная война коронопсихоза - уничтожение населения Земли - избыточных рабов к удовольствию социальных паразитов. При этом избыточные рабы сами снимают вся кую ответственность с распространяющих заразу паразитов, подписывая информированное согласие на вакцинацию.Сергей МикульскийКстати в лихие 90-е с медициной все было гораздо лучше чем сейчас если брать уровень первичного обследования. Врачи ещё все были опытные с советской закалкой.Валера ЮшковНу верха то не у наших рвачей лечатся.Валера ЮшковПохоронить тоже в копеечку выльется.Олег ГильмутдиновНе дай Бог начнут массово гибнуть вакцинированные...спрос на ритуальные услуги взлетит до небес, но возможно, хоронить уже будет некому. На днях умерли очередные двое вацинированных в нашем райцентре... Говорят летальность от вакцины Спутник-V всего 4%. Вопрос - сколько желающих найдётся, чтобы оказаться в числе этих 4%?!...Валера ЮшковПрихватизаторы туда и тащат.Олег ГильмутдиновПодробности о смерти одного из погибших от вакцины. Оказался парень моим хорошим знакомым. Просто по фамилии го не вспомнил. По рассказу его отчима, моего друга детства: парень работал, ни на что не жаловался. Руководство его ж.д. организации шантажем и запугиванием заставило его, как и прочих работников, вакцинироваться. Сразу после вакцинирования ничего не почувствовал, то чуть позже почувствовал боль в животе. В местной районной больнице ничего сказать не смогли. Увезли парня в Ижевск. Там в больнице врачи сделали операцию и увидели с их слов, что у парня прободная язва кишечника закупоренная тромбом. Тромб удалили. После операции парня, которому даже воду пить нельзя, дважды мед.персонал накормил кашей!!! После чего парень отдал Богу душу. Парню дважды дали подписать информированное согласие на медицинские вмешательства перед вакцинацией и перед операцией. Никого не интересовали его иммунный статус, его патологии, его состояние. Просто когда при вскрытии увидели, что у него тромбоз, который возникает при пневмонии, то кашей просто решили добить его, чтобы осложнение от вакцины прикрыть бездарностью младшего медперсонала. Ни один из этих убийц в белых халатах не пострадает потому что покойный дважды дал при жизни ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, сняв тем самым с медперсонала всю ответственность и взяв её на себя! Вот так убийцы в белых халатах решают вопросы продвижения вакцинирования и скрывают ущерб организму вакцинированного вплоть до летального исхода! Есть ещё желающие обратиться к врачу! Кстати говоря руководящие дебилы шантажем заставляющие своих работников вакцинироваться подпадают под несколько статей уголовного кодекса: шантаж; доведение человека до самоубийства непроверенным веществом, мошенничество путём введения в заблуждение подчинённых относительно их от ветственности в случае отказа от вакцинации, провоцирование работника путем шантажа на совершение членовредительства с использованием неизвестного вещества с целью сохранения своего рабочего места и заработка. К сати говоря медики перед близкими парня отмазались словами: "Так он-же и до этого болел!.." Так если Вы об этом и сами знали, отчего не отказали ему в вакцинации по медицинским показаниям?!. Убить его хотели заодно выполнив план по вакцинации?!!! Всевышний всё видит и всем этим ублюдкам уничтожающим невинных людей божьей кары от своей-же заразы не избежать!Валера ЮшковКольнули бы пустышку для плана.МНМатвеев НиколайПресса болтать и забалтывать научилась отчень грамотноАлексей СмирновА зачем нам сравнивать с худшим?ННатальяНе идеализирую положение с медициной, но, согласитесь, иногда и сами пациенты бывают виноваты. Пример: у женщины стали отекать ноги - врач предложила ей съездить в область на коронарографию, чтобы точно знать, от чего лечить, - отказалась - через некоторое время в тяжёлом состоянии на скорой (150 км) увезли в райбольницу - оттуда в срочном порядке вызвали вертолёт из области (туда-обратно 1 млн.руб.) - сразу же сделали операцию - стентирование - пока лежала там, подхватила ковид, лечение продолжилось - после поправки провели углублённое обследование и обнаружили рак лёгких (она ещё и курит в возрасте за 60) - сейчас ездит в область на химию. Вывод: государство кинула на деньги, болезнь запустила, сама тратится на поездки в область. Кто виноват?Сергей ЛавровКому нужны нищие русские при таких то богатствах,медицина поможет самоликвидироваться,автоназия ведь в России запрещена.Одиссейпри твоей грамотности тебе не критиковать надо, не строить из себя крутого оппозиционера, а тихо стоять в уголке и слушать, что говорят умные люди. глядишь, чему-то и выучишься, что-то понимать станешь - а тут и желание критиковать пропадет.Валера Юшковс этих предпринимателей станется.Сергей ЛавровЯ так понял каждый придурок себя называет одиссем,плыви дальше гавно.Олег ГильмутдиновКогда видишь в рекламе вакцинирования Рошаля под транквилизаторами о медицине в РФ уже можно забыть...Валера ЮшковКак не дурить народ, который лечился у Чумака ?Олег ГильмутдиновОднажды давненько сообщили на 1 канале, что пациент зарезал замглавврача. Сообщили, что пациент вбил себе в голову, что у него онкология... Вот как мог сам пациент вбить себе такое в голову, если только об этом напрямую ему не заявил врач вопреки категорическому запрету согласно "ФЗ РФ об охране здоровья" объявлять больному о его онкологическом заболевании?... Интересно и то, что все эти существа разных должностных уровней и социального положения, что совсем не понимают последствий различных видов и способов шантажа и психологического давления ради того лишь, чтобы поднять процент вакцинированных? Они настолько дебильны в своём выслуживании перед властью, что готовы оказаться затем один на один с пострадавшими от вакцинирований и корона-психоза? Стремиться к тому, чтобы оказаться один на один с тем, кому уже более нечего терять, с тем, кто никогда не сможет предъявить счёт организовавшим на государственном международном уровне уровне эту истерию пандемии от одного из видов банального насморка с целью сокращения избыточного количества рабов на нашем шарике, на нашей Матушке Земле?.. "И живые позавидуют мёртвым...". Сегодня нам суждено наблюдать рукотворный конец света обрушенный рабовладельцами на головы рабов и озвученный и в Откровении Иоанна Богослова и в иных древних источниках: "...Придут времена, когда люди от страха будут обходить друг-друга за три версты". Но до этого власти уже сегодня разжигают открыто недоверие и ненависть, натравливая вакцинированных на невакцинированных, как на источник заразы! А это уже гражданская война!... Хотя надо-бы подумать сначала кто опаснее - гарантированно-вакцинированный гарантированной неизвестной для нас заразой или носитель так-же неизвестно чего. При всём этом: открытое психологическое давление агрессивной рекламы в СМИ, откровенный шантаж должностными лицами всевозможными ограничениями и запретами и всё это при том, что ни одна из этих сволочей не берёт на себя ответственность за последствия вакцинирования, за 4% возможного летального исхода, либо инвалидности. Всем вацинирующимся предлагается подписать добровольное информированное согласие фактически на самоубийство с помощью типа вакцины, неизвестно с какой целью изготовленной. Худший вариант - резервации для рабов и управление электоратом за счёт доступа к "волшебной вакцине". Подчиняешься власти - получаешь желанную "вакцину", чтобы не сдохнуть, не подчиняешься власти - получаешь "вакцину" с гарантированным летальным исходом. Всё это уже происходит - цифровой фашизм в действии. Президент годами обещал благополучие и неувеличение возраста выхода на пенсию, но народ нищает, безработица растёт как и смертность... Теперь он нам обещает добровольное вакцинирование, хотя геноцид собственного народа - избыточного количества рабов рабовладельцами этого не предполагает. Шантаж и организованный корона-психоз лучшее тому подтверждение.Людмила Хурамшина (Стародубцева)Но вы же себе набили целую голову дури. И что теперь удивляетесь.Олег ГильмутдиновПодробности о смерти одного из погибших от вакцины. Оказался парень моим хорошим знакомым. Просто по фамилии его не вспомнил. По рассказу его отчима, моего друга детства: парень работал, ни на что не жаловался. Руководство его ж.д. организации шантажем и запугиванием заставило его, как и прочих работников, вакцинироваться. Сразу после вакцинирования ничего не почувствовал, то чуть позже почувствовал боль в животе. В местной районной больнице ничего сказать не смогли. Увезли парня в Ижевск. Там в больнице врачи сделали операцию и увидели с их слов, что у парня прободная язва кишечника закупоренная тромбом. Тромб удалили. После операции парня, которому даже воду пить нельзя, дважды мед.персонал накормил кашей!!! После чего парень отдал Богу душу. Парню дважды дали подписать информированное согласие на медицинские вмешательства перед вакцинацией и перед операцией. Никого не интересовали его иммунный статус, его патологии, его состояние. Просто когда при вскрытии увидели, что у него тромбоз, который возникает при пневмонии, то кашей просто решили добить его, чтобы осложнение от вакцины прикрыть бездарностью младшего медперсонала. Ни один из этих убийц в белых халатах не пострадает потому что покойный дважды дал при жизни ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, сняв тем самым с медперсонала всю ответственность и взяв её на себя! Вот так убийцы в белых халатах решают вопросы продвижения вакцинирования и скрывают ущерб организму вакцинированного вплоть до летального исхода! Есть ещё желающие обратиться к врачу! Кстати говоря руководящие дебилы шантажем заставляющие своих работников вакцинироваться подпадают под несколько статей уголовного кодекса: шантаж; доведение человека до самоубийства непроверенным веществом, мошенничество путём введения в заблуждение подчинённых относительно их от ветственности в случае отказа от вакцинации, провоцирование работника путем шантажа на совершение членовредительства с использованием неизвестного вещества с целью сохранения своего рабочего места и заработка. К сати говоря медики перед близкими парня отмазались словами: "Так он-же и до этого болел!.." Так если Вы об этом и сами знали, отчего не отказали ему в вакцинации по медицинским показаниям?!. Убить его хотели заодно выполнив план по вакцинации?!!! Всевышний всё видит и всем этим ублюдкам уничтожающим невинных людей божьей кары от своей-же заразы не избежать!Комментировать
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