Бывшая девушка Трезеге подала в суд на экс-форварда «Юве» и Франции. Его обвиняют в психологическом насилии и недостаточной финансовой поддержке сына

35-летняя аргентинка Белен Косимо подала в суд на чемпиона мира 1998 года. Она утверждает, что стала жертвой психологического насилия и обвиняет бывшего нападающего «Ювентуса», «Монако» и сборной Франции в недостаточной материальной поддержке их ребенка.
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