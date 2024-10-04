Бывшая девушка Трезеге подала в суд на экс-форварда «Юве» и Франции. Его обвиняют в психологическом насилии и недостаточной финансовой поддержке сына

35-летняя аргентинка Белен Косимо подала в суд на чемпиона мира 1998 года. Она утверждает, что стала жертвой психологического насилия и обвиняет бывшего нападающего «Ювентуса», «Монако» и сборной Франции в недостаточной материальной поддержке их ребенка.