Аргументы недели

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Молдавия начала совместные с НАТО военные учения

Совместные военные учения подразделений спецназначения армий Молдавии, Румынии, США и Великобритании Joint Combined Exchange Training начались на территории Молдавии.

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