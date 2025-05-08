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В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с Россией

В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с Россией

Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией, пишет Politico. Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи России.

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ЕС
Евгений Саваровский
Еще одна шавка рот разинула.
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